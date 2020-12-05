В Саратов прилетели первые 690 доз вакцины от коронавируса

В Саратов прилетела первая партия вакцины от коронавируса — 690 доз.

По данным регионального оперативного штаба, внутри коробки с препаратом был специальный датчик с температурой, а также носитель с информацией об этапах транспортировки. Вакцину поместили в морозильную камеру, затем каждую упаковку для учета просканируют.

Напомним, накануне губернатор области Валерий Радаев поручил чиновникам обеспечить инфраструктуру и склады, холодильное оборудование и подготовку персонала.

Препарат будет перевозить специальная машина, она приедет в регион 10 декабря.

По словам первого замминистра здравоохранения Станислава Шувалова, уже 3,5 тыс. медиков выразили желание провакцинироваться. Сейчас их тестируют на наличие антител.

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