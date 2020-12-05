Наиболее опытные криминалисты будут расследовать убийство годичной давности в Саратове

Анатолий Говорунов встретился с родителями погибшего мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вчера, 4 декабря, руководитель СУ СКР по Саратовской области Анатолий Говорунов провел личный прием родителей жителя Заводского района Саратова, чье тело нашли в сентябре 2019 года.

Как сообщили в региональном СУ СКР, дело об убийстве передали из территориального следственного отдела в отдел по расследованию особо важных дел.

- К расследованию подключены наиболее опытные криминалисты следственного управления, — отметили в СКР.

Ход расследования находится на контроле Говорунова.

Речь идет о погибшем в возрасте 33 лет Александре Федотове. Мужчина пропал летом 2019 года, а в сентябре его тело нашли около села Рыбушки в Саратовском районе.

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