Из горящего дома в центре Саратова эвакуировали людей

В Саратове сегодня днем, 5 декабря, случился пожар в жилом доме на улице Челюскинцев, 118.

- Сигнал поступил в 14:44, в 16:01 возгорание локализовали. Горело межэтажное перекрытие на площади 30 кв. м. На месте работают семь пожарных расчетов, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУ МЧС.

Из двухэтажного дома эвакуировали жильцов, никто не пострадал.

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