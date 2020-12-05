Семья под Саратовом хранила у себя больше 6 кг наркотиков на продажу

У супругов нашли больше 6 кг наркотиков
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Базарно-Карабулакском районе полиция поймала местных жителей, которые хранили наркотики для продажи.
- Во время обыска в надворных постройках семейной пары нашли части растений, внешне схожих с коноплей. Всего изъято более 3 кг марихуаны и 3,5 кг наркотической растительной массы, состоящей из побегов конопли, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.
На супругов завели уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
Семейная пара хранила наркотики в надворных постройках
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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