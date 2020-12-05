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Семья под Саратовом хранила у себя больше 6 кг наркотиков на продажу

Их поймали полицейские
Ольга СимоноваОльга Симонова
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У супругов нашли больше 6 кг наркотиков

У супругов нашли больше 6 кг наркотиков

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Базарно-Карабулакском районе полиция поймала местных жителей, которые хранили наркотики для продажи.

- Во время обыска в надворных постройках семейной пары нашли части растений, внешне схожих с коноплей. Всего изъято более 3 кг марихуаны и 3,5 кг наркотической растительной массы, состоящей из побегов конопли, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД Саратовской области.

На супругов завели уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Семейная пара хранила наркотики в надворных постройках

Семейная пара хранила наркотики в надворных постройках

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

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