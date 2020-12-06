Сегодня в Саратовской области ожидается туманная и холодная погода

В Саратовской области сегодня, 6 декабря, ожидается переменная облачность и без осадков.

- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь до 49 мм. На отдельных участках дорог скользко, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с, а столбик термометра покажет -10…-15 градусов.

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