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В Саратове из-за массового ДТП образовалась пробка на проспекте 50 лет Октября

Затруднено движение троллейбусов
Ольга СимоноваОльга Симонова
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На проспекте 50 лет Октября случилась массовая авария

На проспекте 50 лет Октября случилась массовая авария

В Саратове сегодня днем, 5 декабря, случилось массовое ДТП на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла между 1-й Дачной и улицей Вишневая. Столкнулись Daewoo Nexia, Ford, Hyundai и Kia.

Из-за этого в сторону центра образовалась большая пробка от 2-й Дачной.

Также не ходят троллейбусы №№5 и 10 в сторону Музейной площади и железнодорожного вокзала, хоть большинство из них и объезжают место ДТП на автономном ходу.

Троллейбусы не ходят

Троллейбусы не ходят

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ДТП