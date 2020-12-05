В Саратове из-за массового ДТП образовалась пробка на проспекте 50 лет Октября

На проспекте 50 лет Октября случилась массовая авария
В Саратове сегодня днем, 5 декабря, случилось массовое ДТП на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла между 1-й Дачной и улицей Вишневая. Столкнулись Daewoo Nexia, Ford, Hyundai и Kia.
Из-за этого в сторону центра образовалась большая пробка от 2-й Дачной.
Также не ходят троллейбусы №№5 и 10 в сторону Музейной площади и железнодорожного вокзала, хоть большинство из них и объезжают место ДТП на автономном ходу.
Троллейбусы не ходят
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