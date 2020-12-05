В Вольском районе разбился водитель ВАЗ-2112

Фото ОГИБДД МО МВД России «Вольский»

Сегодня днем, 5 декабря, в Вольском районе Саратовской области случилось ДТП.

- Около 13:25 в селе Верхняя Чернавка Вольского района 51-летний водитель ВАЗ-2112 съехал с дороги и опрокинулся, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

Мужчину госпитализировали с травмами.

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