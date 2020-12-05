Панков: Застройку микрорайонов без социальной инфраструктуры пора запретить

Депутат обсудил с жителями Юбилейного застройку жилых микрорайонов

На встрече с жителями поселка Юбилейный в Саратове депутат Государственной думы РФ Николай Панков остановился на проблеме застройки жилых микрорайонов.

Он заявил, что недопустимо возводить микрорайоны без социальной инфраструктуры. Он подчеркнул, что город должен быть комфортным для жителей. Горожане поддержали позицию депутата.

- Юбилейный достаточно новый микрорайон, казалось бы большой, а землю для парков, поликлиник и школ найти сложно. Когда люди покупают жилье, им застройщик показывает красивый проект со всей социальной инфраструктурой. На деле получается противоположная ситуация. Возможно, стоит уже ограничить здесь строительство высоток, а больше создавать мест отдыха и социальных объектов. Посмотрите, даже сейчас не все дома заселены полностью. Имеющиеся школы, детские сады и поликлиники уже не справляются с нагрузкой. Стоит проанализировать ситуацию и выдавать разрешение на строительство только в том случае, если жители новых домов будут обеспечены объектами социальной сферы, — сказал Николай Панков.

Николай Панков подчеркнул, что город должен быть комфортным для проживания

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