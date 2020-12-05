Депутат Госдумы Николай Панков нашел средства на парк в Юбилейном

Николай Панков вместе с жителями Юбилейного обсудил планировку будущего парка

Депутат Государственной думы Николай панков в субботу 5 декабря посетил поселок Юбилейный в Саратове, где встретился с местными жителями.

Они обсудили будущую зону отдыха — ее планировку и обустройство.

Предложения по обустройству переданы в Институт урбанистики СГТУ

- Как и обещал ранее, удалось привлечь федеральные средства на парк в Юбилейном. Теперь необходимо разработать проект и пройти госэкспертизу, чтобы уже весной приступить к работам. Сегодня вместе обсудили предложения. Все они интересные — скейтпарк, зеленые зоны, детские и спортивные площадки, и даже фруктовый сад. Мнение жителей необходимо учесть, чтобы здесь было комфортно отдыхать каждому. Рад, что инициатива вызывает интерес, спасибо за это жителям. Все предложения по обустройству переданы в Институт урбанистики СГТУ, чтобы они были учтены при разработке проекта, — сказала Николай Панков.

Жители предложили варианты обустройства зоны отдыха

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