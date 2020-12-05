Еще две трассы в Саратовской области будут переданы на федеральный уровень

В Саратовской области еще две дороги готовятся передать на федеральный уровень. Это трассы Пенза — Ртищево — Аркадак — Самойловка — граница с Волгоградской областью и Саратов — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — граница с Самарской областью.

Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По словам спикера, это самые загруженные, протяженные и затратные дороги. Если они будут переданы, то высвободившиеся средства регионального бюджета пойдут на содержание местных дорог, а также пополнят бюджеты муниципалитетов.

Сейчас передача дорог находится в завершающей стадии, есть поддержка на всех уровнях. По словам Вячеслава Володина, на днях должно быть принято решение.

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