Еще две трассы в Саратовской области будут переданы на федеральный уровень

В Саратовской области еще две дороги готовятся передать на федеральный уровень. Это трассы Пенза — Ртищево — Аркадак — Самойловка — граница с Волгоградской областью и Саратов — Энгельс — Маркс — Балаково — Пугачев — Ивантеевка — граница с Самарской областью.
Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По словам спикера, это самые загруженные, протяженные и затратные дороги. Если они будут переданы, то высвободившиеся средства регионального бюджета пойдут на содержание местных дорог, а также пополнят бюджеты муниципалитетов.
Сейчас передача дорог находится в завершающей стадии, есть поддержка на всех уровнях. По словам Вячеслава Володина, на днях должно быть принято решение.
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