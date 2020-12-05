Саратовская область отмечает 84-летие

У Саратовской области сегодня день рождения — ей 84 года.
Она была образована 5 декабря 1936 года.
С этой датой граждан поздравил губернатор Валерий Радаев.
- Наш многонациональный регион славится своей историей и традициями, природными богатствами, уникальным духовно-культурным наследием. И многими достижениями, в основе которых созидательный труд нескольких поколений саратовцев. Талантливых целеустремленных, неравнодушных людей, искренне любящих свою малую родину, — отметил глава региона.
Он пожелал крепкого здоровья, добра, счастья и успехов во всех начинаниях.
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