Жительница Саратова перевела 9 тысяч рублей, не признав мошенника на странице в соцсети

В Саратове женщина потеряла 9 тыс. рублей, одолжив их якобы знакомому в соцсети.

Ей в социальной сети написал знакомый и попросил в долг. 30-летняя женщина перевела средства на счет.

Потом она связалась со знакомым и узнала, что денег он не просил, а его страницу взломали.

- Это распространенная мошенническая схема, когда кто-нибудь из друзей или родственников в социальных сетях просит деньги в долг, причем настойчиво и с мольбами о помощи. Как правило, близкие входят в положение и переводят деньги, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело и советует в таких случаях не поддаваться порывам помочь, а связаться с человеком, чтобы удостовериться, что вам пишет не аферист.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.