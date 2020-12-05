Из сельского офиса двое балашовцев украли ноутбук

В Балашовском районе полиция раскрыла кражу ноутбука из офиса.

- Утром 30 ноября поступило заявление 44-летнего жителя села Репное. По его словам, с 27 по 30 ноября кто-то отжал пластиковое окно офиса индивидуального предпринимателя и украл ноутбук Sony, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили дело за кражу и задержали 27 и 32-летнего балашовцев. Оба ранее привлекались — один за кражи, другой за грабеж.

Мужчины признались в преступлении, у них забрали ноутбук и выписали подписку о невыезде.

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