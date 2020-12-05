В центре Саратова горит жилой дом

В центре Саратова сегодня, 5 декабря, загорелся жилой дом.
- В 11:26 поступил сигнал о пожаре на улице Мичурина 35, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Дым от горящего дома виден издалека.
Корреспондент нашего издания сообщает, что до сих пор перекрыта улица Мичурина - от Чапаева до места пожара. Пройти могут только пешеходы. Из-за этого пробка образовалась также на улице Рахова.
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