В Балакове рецидивист позарился в магазине на духи за 5 тысяч рублей

В Балакове Саратовской области полиция нашла подозреваемого в краже духов.
- Днем 8 ноября к правоохранителям обратилась 43-летняя женщина. По ее словам, неизвестный украл из магазина на улице Степная парфюмерную воду Boss почти за 5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полиция возбудила дело и задержала предполагаемого похитителя. Им оказался 44-летний рецидивист. У него не изъяли духи, но выписали подписку о невыезде.
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