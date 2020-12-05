Панков: Необходимо как можно скорей подвести тепло к строящемуся инфекционному центру

Депутат Госдумы Николай Панков принял участие в совещании с руководителями медучреждений области

Депутат Государственной думы Николай Панков на совещании с руководителями медучреждений области поднял вопрос об уровне обеспеченности больниц участковыми терапевтами, транспортом и медицинским кислородом. Совещание состоялось в режиме видеоконференции, его проводил вице-губернатор — председатель правительства области Роман Бусаргин.

На региональной неделе Николай Панков встретился с врачами и работниками станций скорой помощи в Балаково, Вольске и Пугачеве. Один из вопросов, волнующих медиков — кадровая недоукомплектованность. Именно об этом депутат сегодня задал вопрос первому заместителю министра здравоохранения области Станиславу Шувалову.

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По информации Минздрава, с учетом ухода на больничный, работают 750 терапевтов. В целом это закрывает потребность, поскольку они работают в две смены. Николай Панков обратил внимание на то, что возникающие на местах проблемы должны решаться оперативно.

Также депутат напомнил о необходимости как можно скорей подключить отопление на строящемся инфекционном центре в Саратове.

- До сих пор не подведено тепло к этому важнейшему объекту, хотя прогнозы обещают сильный мороз. Надо строже спрашивать с подрядчика и контролирующих организаций за такое отношение к делу. Все знают, с каким трудом удалось добиться федерального финансирования на строительство инфекционного центра, при этом даже два депутата Госдумы из нашей области — Рашкин и Алимова — голосовали против. И сейчас, когда вопреки трудностям, объект строится, каждый участник процесса должен понимать полноту ответственности, - подчеркнул Панков.

Роман Бусаргин поддержал депутата Госдумы, назначив на сегодня совещание по данному вопросу.

- Совершенно справедливое замечание, давайте, Павел Вячеславович, собирайте всех, в том числе, генерального подрядчика. График вы мне соответствующий представили вместе с УКСом, но, тем не менее, работы надо ускорять, и сегодня решение должно быть принято. Это же касается поликлиники в Солнечном. Если присутствует халатность подрядчика, то правильно сказал Николай Васильевич: есть архстройнадзор, есть соответствующие органы, — сказал Роман Бусаргин, обращаясь к министру строительства Павлу Мигачеву.

- Хочу сказать спасибо правительству области за то, что стало выделяться достаточно средств медучреждениям на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Районные больницы отмечают, что по их заявкам и требованиям финансирование поступает вовремя, — добавил Николай Панков.

Крайне важный вопрос — обеспечение области кислородом для респираторной поддержки больных коронавирусом. Для того, чтобы регион был обеспечен за счет собственного производства, балаковскому предприятию необходимо в сжатые сроки получить лицензию. Об этом также высказался Николай Панков.

Обращаясь к министру транспорта области Алексею Петаеву, депутат рассказал о ситуации, осложняющей междугородные перевозки.

- Пассажиров, приезжающих в Саратов из районов, высаживают не на конечном пункте у автовокзала, а в черте города. Причина, возможно, в высокой аренде, которую требуют с перевозчиков. Прошу навести порядок в этой сфере, — сказал Панков.

Также депутат напомнил, что накануне предстоящей вакцинации населения жители должны быть хорошо информированы. Для этого к сотрудничеству нужно привлекать не только федеральные, но и местные средства массовой информации.