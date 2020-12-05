Не судимый саратовец попал под статью за угон «девятки»

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла угон «девятки».

- Утром 9 ноября в отдел обратился 35-летний мужчина, работающий водителем-экспедитором. С вечера 8 ноября до 07:50 9 ноября у него кто-то от дома по улице Щорса угнали ВАЗ-2109. В баке было 5-6 литров бензина, ключи в замке зажигания, а вот сигнализации не было, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские нашли машину и в целом состоянии вернули хозяину. Также попался подозреваемый — 25-летний безработный и ранее не судимый мужчина.

Он признался в угоне, на него завели дело и обязали явиться в отдел.

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