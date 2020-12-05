До вечера без воды остались жители двух районов Саратова

В Саратове сегодня, 5 декабря, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 18:00 водоснабжения не будет из-за ремонта в Заводском и Ленинском районах.

Под ограничение попали 1, 2 и 3-й Московский проезды и нечетная сторона Московского шоссе, 25–35.

Также воды нет на 1-й Пионерской от 8-го Артельного проезда до 4-й Нагорной, на Новоастраханской от 2-й до 4-й Нагорной, Новоастраханском шоссе от 2-й до 4-й Нагорной.

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