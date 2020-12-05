Саратовец попался в Костроме за присвоение денег «слепого» москвича

В Костромской области полиция поймала 37-летнего саратовца. Его обвиняют в присвоении денег.

- В дежурную часть обратился 60-летний житель Москвы, с деньгами которого и ушел саратовец, — сообщили в УМВД по Костромской области.

Полицейские задержали мужчину и восстановили картину событий. Оказалось, что мужчины познакомились, когда младший из них ремонтировал подъезд. После нескольких недель общения москвич поделился со злоумышленником планами о приведению в порядок дачи в Костромской области. Из-за плохого зрения он сам не мог следить за ходом ремонта, поэтому предложил новому знакомому составить компанию за вознаграждение.

В день отъезда саратовец взял на сохранение 50 тыс. рублей, которые предназначались для оплаты строительных работ. Сначала он помогал по хозяйству, а ночью, когда потерпевший уснул, уехал автостопом с деньгами.

Следователю злоумышленник рассказал, что бросил друга, потому что не смог сойтись характерами.

Дело направлено в суд.

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