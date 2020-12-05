В Энгельсе мужчина на ВАЗе врезался в столб и забор

Водитель ВАЗ-2104 попал в больницу после ДТП
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области вчера, 4 декабря, случилось ДТП.
- В 11:00 на улице Гагарина, 44 43-летний водитель ВАЗ-21043 врезался в световую опору и ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.
Мужчина с травмами попал в больницу.
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