В Энгельсе мужчина на ВАЗе врезался в столб и забор

Водитель ВАЗ-2104 попал в больницу после ДТП Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера, 4 декабря, случилось ДТП.

- В 11:00 на улице Гагарина, 44 43-летний водитель ВАЗ-21043 врезался в световую опору и ограждение, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина с травмами попал в больницу.

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