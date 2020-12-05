В Саратове завершился юбилейный театральный фестиваль «Золотой Арлекин»

В Саратове вчера, 4 декабря, завершился X юбилейный театральный фестиваль «Золотой Арлекин».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, в конкурсе участвовали 13 коллективов с 24 спектаклями. Церемония награждения прошла онлайн. Постановки оценивали известные столичные деятели культуры и искусства.

Саратовский академический театр оперы и балета получил сразу шесть «Золотых Арлекинов». Четыре из них за балет «Вешние воды»: как лучший спектакль, за лучшую работу дирижера — народный артист России Юрий Кочнев, за лучшую работу актера в музыкальном театре – Кристина Кочетова и Алексей Михеев.

Также в номинации «Роль второго плана в музыкальном театре» награжден актер Виктор Куценко. Он участвовал в спектакле «Царская невеста».

Народный артист России, руководитель балетной труппы театра Игорь Стецюр-Мова награжден «За верное и преданное служение театру».

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