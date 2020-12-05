Из-за гололеда и тумана в Саратовской области водителей и пешеходов просят быть осторожнее

В Саратовской области сегодня, 5 декабря, туман и гололедица на дорогах. В связи с этим Госавтоинспекция региона обратилась к водителям и пешеходам с просьбой быть осторожнее.

- Автомобилистам надо выбирать скорость с учетом ситуации на дороге и ее состояния, сохранять дистанцию и боковой интервал, не совершать маневров и обгонов, быть внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов, — отметили в Госавтоинспекции.

Пешеходам следует быть осторожными и обозначать себя световозвращающими элементами.

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