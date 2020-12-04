Самым посещаемым областным мунициальным кинотеатром стал зал в Питерке

.

По данным Единой автоматизированной информационной системы, в ноябре 2020 года Саратовская область заняла пятую позицию в рейтинге посещаемости переоборудованных кинозалов Приволжского федерального округа. Саратовская область опередила Пермский край, но уступила Башкортостану, Татарстану, Оренбургской и Нижегородской областям.

Среди муниципальных модернизированных кинотеатров прокатной сети Саратовского областного методического киновидеоцентра в ноябре лучшие показатели по посещаемости продемонстрировал кинотеатр «Луч» с. Питерка.

.

Согласно данным отчета, зрители Саратовской области чаще приходят в кинотеатры на просмотр отечественных кинокартин - доля киносеансов отечественных фильмов составляет 63%.

Ознакомиться со всеми кинозалами региона, модернизированными в рамках национального проекта «Культура», можно в разделе «Модернизированные кинозалы» на сайте www.sarkvc.ru.