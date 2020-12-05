Погода в Саратове 5 декабря: облачно и местами туман

В Саратовской области сегодня, 5 декабря, будет переменная облачность и без осадков.

- Местами ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, изморозь до 49 мм, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3–8 м/с. Днем потеплеет до -12…-17 градусов, на возвышенных местах — до -7.

В 2019 году 5 декабря было теплее — до −4…+1 градуса.

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