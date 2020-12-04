Композитор Евгений Бикташев награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

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Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 4 декабря вручили композитору, народному артисту России, Почетному гражданину Саратовской области, художественному руководителю Саратовской областной концертной организации «Поволжье» Евгению Бикташеву.

Награда присвоена по Указу Президента РФ за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Вручила ее музыканту зампред областного правительства Ирина Седова.

Евгений Бикташев получил народное признание как блестящий мастер своего дела, исполнитель-инструменталист, вокалист, автор многочисленных произведений, и конечно же, композитор. Он является автором не только музыки, но и текстов. Помимо гастрольной деятельности Евгений Михайлович известен как инициатор и председатель жюри многочисленных конкурсов и благотворительных концертов.

- В прошлом году Евгений Михайлович отметил своё 80-летие. Желаю долгих лет здоровья вам и вашей обаятельной и прекрасной жене, солистке, заслуженной артистке России и Республики Татарстан, ведущему мастеру сцены Саратовской областной концертной организации "Поволжье" Нине Александровне Калашниковой. Будьте счастливы и в музыке, и в любви!, - пожелала Ирина Седова.

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