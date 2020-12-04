В Саратовской области на ИВЛ находятся 211 человек с коронавирусом

В Саратовской области на искусственной вентиляции легких сегодня, 4 декабря, находятся 211 человек с коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе, всего в ковидных стационарах 2 293 человека, из них на кислородной поддержке — 685.

Напомним, за сутки в Саратовской области выявили 259 случаев коронавируса, а всего — 28 175.

Выздоровели за сутки 175 человек, а всего — 23 917. Также за сутки от COVID-19 скончались шесть пациентов, а всего — 262.

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