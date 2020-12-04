В Саратове без воды остались дома в Кировском и Октябрьском районах

В Кировском и Октябрьском районах Саратова сегодня, 4 декабря, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет на проспекте 50 лет Октября, 20/32, улицах Луговая, 35/37, 10/20а, Молочная, 4.

Из-за аварии на водопроводе в школе №7 также воды нет на улице Новоузенская от Степана Разина до Большой Садовой. Жителям придется подождать примерно до восьми вечера.

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