Валерий Радаев возглавил Совет по цифровой трансформации госуправления Саратовской области

. Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

В Саратовской области создан Совет при губернаторе, который займется цифровой трансформацией госуправления.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, сегодня, 4 декабря, он провел первое заседание Совета.

На нем, в частности, был оглашен состав структуры, в которую вошли ответственные в 28 органах исполнительной власти, а также 10 экспертов научного и информационного сообществ.

Возглавили Совет: губернатор Валерий Радаев, председатель правительства Роман Бусаргин, зампред Василий Разделкин и министр цифрового развития и связи Адель Славутин — он избран секретарем.

- Вновь созданная структура станет штабом, координирующим сразу несколько важнейших направлений. В том числе — электронные госуслуги, внедрение платформы обратной связи с населением, а также системы ЦУРа. Это именно те сферы, которые напрямую связаны с запросами граждан, удобством и мобильностью получения нужной информации. Федеральный тренд отрабатываем с привлечением как собственных ресурсов, так и передовых наработок наших стратегических партнеров, — заявил Валерий Радаев.

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