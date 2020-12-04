Рецидивист из Энгельса начал готовиться к Новому году и утащил из магазина икру и коньяк

В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла ограбление магазина.

- От 51-летней управляющей магазином на улице Степная днем 3 декабря поступило сообщение, что неизвестный открыто похитил 14 шоколадок «Милка», десять банок красной икры и две бутылки коньяка «Старейшина», — рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Полицейские поймали 31-летнего рецидивиста и изъяли у него похищенное. На мужчину возбудили дело за грабеж и выписали подписку о невыезде.

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