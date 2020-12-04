В Саратове сохранится морозная погода Фото: Екатерина Семенова

Декабрь в Саратовской области обещает быть морозным.

Как рассказала «КП-Саратов» заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло, это связано с мощным антициклоном, который сохраняется над Западной Сибирью и Уралом. Он и оказывает влияние на районы Поволжья, в том числе и Саратовскую область.

В ближайшее время существенных изменений в погода не ожидается, температура будет на 7-11 градусов ниже климатической нормы.

Конкретно — 22-27 градусов мороза по ночам ожидается в северных районах региона и Левобережье, в юго-западной части области столбик термометра опустится до 15-20 градусов.

Днем в Левобережье ожидается 12-17 градусов мороза, в Правобережье от 6 до 11 градусов.

Порывы ветра направления от восточной к северо-восточной четверти достигнут 5-10 м/с.

Такая погода сохранится до конца второй декады декабря.

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