Банда юных грабителей полгода терроризировала жителей Саратова и Энгельса. Некоторые отделались условными сроками

Добычей парней стали также деньги из автомата с игрушками Фото: Ольга Симонова

Вынесен приговор банде молодых людей, которые в 2019 году терроризировали жителей Саратова и Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, среди них двое 17-летних парней, один 18-летний, трем по 19 лет, а двум — по 20. В большинстве преступлений отличился один из младших, который действовал в одиночку или в компании.

На совести юных преступников три кражи денег из автоматов с игрушками в магазинах Саратова 12 апреля, 1 и 3 сентября 2019 года

27 июля трое парней угнали машину с улицы Огородная, после чего похитили из нее аккумулятор и магнитолу, а затем сожгли. Они спалили автомобиль ГАЗ, «Лада», Volkswagen Touareg и Renault Sandero на 7-м Динамовском проезде, когда пытались слить бензин и подсвечивали себе зажигалкой.

В августе, сентябре и ноябре юноши угнали шесть машин в Саратове и Энгельсе. Также один из них позарился на два велосипеда в частном доме по Школьному проезде в Энгельсе.

Среди преступлений молодых бандитов есть и нападения на людей. Так, в ночь на 4 ноября 2019 года трое из парней избили прохожего на улице Минская в Энгельсе. Они отняли у него 3,6 тыс. рублей, зарядное устройство и паспорт. Ночью 28 ноября подросток украл телефон Samsung у посетителя кафе на улице Мичурина в Саратове.

Самому активному 17-летнему преступнику назначено наказание в виде двух лет и двух месяцев в воспитательной колонии. Второму из несовершеннолетних дали условный срок.

Остальные получили сроки от условных до двух лет в колонии общего режима.

Один отделался штрафом в 5 тыс. рублей.

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