В Саратове у мужчины забрали машину за 120 штрафов

В Саратове судебные приставы эвакуировали на штрафстоянку машину 24-летнего местного жителя. Он оказался злостным должником по штрафам ГИБДД.

Любитель погонять на ВАЗ-2113 набрал 120 штрафов и не думал их оплачивать. Общая сумма долга накопилась до внушительных 170 тыс. рублей.

По решению суда машину у «гонщика» забрали на штрафстоянку. Чтобы вернуть «ласточку» придется не только оплатить все ранее накопленные штрафы, но еще и штрафстоянку, и исполнительский сбор приставов.

Если хозяин машины этого не сделает, транспорт будет реализован в счет погашения долга.