Балаковец пытался перебросить наркотики в пугачевскую колонию

Мужчина пытался передать два пакета с веществом зеленого цвета Фото: УФСИН по Саратовской области

В Саратовской области 27-летнего рецидивиста из Балакова поймали на попытке перебросить наркотики в колонию.

- Вечером мужчина прибыл на такси в Пугачев. Приблизившись к ограждению колонии №17, он попытался перебросить конверт из крафт-бумаги, в который поместил два свертка, упакованные в полиэтилен и черную ткань. Гражданина поймали, — сообщили «КП-Саратов» в УФСИН по Саратовской области.

Оказалось, что мужчина пытался передать два пакета с веществом зеленого цвета растительного происхождения одному из осужденных. Об этом пойманного попросил знакомый, дав 3 тыс. рублей.

Экспертиза выясняет, что это за наркотик.

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