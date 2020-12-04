В Саратовской области животных начали тестировать на коронавирус

Кошки могут болеть коронавирусом также, как люди Фото: Александр Уриевский

Коронавирус могут подхватить не только люди, но и домашние животные.

Проверить, заражен ли ваш питомец, теперь стало возможным и в Саратовской области.

Исследования делают в ФГБУ «Саратовская МВЛ» на платной основе.

Чтобы у животного взяли образцы, нужно обратиться на горячую линию в Управление ветеринарии правительства Саратовской области по телефону 8 (845-2) 38-02-37 или Управление Россельхознадзора по Саратовской области по телефону 8 (8452) 74-80-31 для направления проб в ФГБУ «Саратовская МВЛ».

В России было официально выявлено пока два случая — в мае у кошки в Москве и в конце августа у кошки в Тюмени.

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