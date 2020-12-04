Ночующий на улице Саратова инвалид скрылся от чиновников

Мужчину заметили ночующим на улице Вавилова

В министерстве труда и социальной защиты Саратовской области прокомментировали ситуацию с инвалидом, ночующим на улице Вавилова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, после того, как информация появилась в СМИ, в том числе на сайре saratov.kp.ru, на место выехали представители министерства.

- Человека, информация о котором была размещена, на месте не обнаружилось. Поиски гражданина в вечернее время также не дали результатов. Представители министерства оставили номера телефонов для обращения в торговых объектах, которые находятся рядом. Вся контактная информация была оставлена также жителям близлежащих домов, которые неоднократно видели этого человека, — отметили в Минтруда.

В ведомстве поблагодарили неравнодушных граждан, которые сообщили о мужчине.

- Люди, которые по тем или иным причинам оказались без крыши над головой, могут воспользоваться услугами центра «БОМЖ». Здесь они смогут получить не только временное проживание и питание, но помощь в восстановлении утраченных документов, трудоустройстве. Центр расположен в Саратове, на улице Полярная, 27, телефон 75-02-12 — напомнили в министерстве.

Также администрация Фрунзенского района направила обращение по этой ситуации в ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Саратова». Однако сотрудники этого учреждения также не смогли найти мужчину. Сегодня, 4 декабря, планируется вновь проверить место его предполагаемого проживания.

- Если вы обладаете информацией об этом человеке просим сообщить по телефону горячей линии ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Саратова» 37-01-07, — просят в центре.

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