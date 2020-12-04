В Саратове утром горел чердак частного дома

На улице Маяковского в Энгельсе вечером 3 декабря полыхал частный деревянный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил в 19:17. Площадь пожара составила 53 кв. м.

По предварительной версии, дом мог загореться из-за несоблюдения правил эксплуатации печи.

В Саратове рано утром горел чердак кирпичного дома на 2-м Вяземском проезде. Площадь пожара составила 30 кв. м, выгорел чердак.

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