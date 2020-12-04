В Черной Падине под Саратовом нашли зарезанного мужчину

Труп лежал на диване
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Черная Падина Ершовского района Саратовской области нашли труп 38-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР, следователь и судмедэксперт осмотрели тело и нашли ножевое ранение в области груди.
Труп обнаружили около девяти вечера вчера, 3 декабря, на диване в частном доме.
Следователи организовали доследственную проверку, выясняются все обстоятельства. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
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