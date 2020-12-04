Поножовщина под Саратовом на Новый год: мужчине не стали смягчать приговор

В Саратовской области не стали смягчать приговор неоднократно судимому 39-летнему жителю Аркадака.

- В июне 2020 года его приговорили к десяти годам колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. В новогоднюю ночь он в одном из магазинов города, будучи пьяным, толкнул незнакомца. Они поругались, мужчина достал и ранил соперника в ногу, повредив бедренную артерию. Потерпевший в ту же ночь умер в больницу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В апелляции злоумышленник указал, что невиновен, а материалы дела сфальсифицированы.

Проведенная проверка установила, что вердикт был вынесен правильно. Приговор смягчать не стали.

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