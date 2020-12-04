Коронавирусом в Саратове заразились 259 человек

В Саратовской области вновь рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за сутки зарегистрировано 259 заражений.

Больше всего заразились в Саратове — 124 человека. Также среди новых заболевших 26 детей и 98 человек старше 60 лет.

Всего в регионе зафиксировано 28 175 случаев заражения. Выздоровели в общей сложности 23 917 человек, за сутки — 175.

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