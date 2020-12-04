Вячеслав Володин призвал саратовские власти начать работать

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин обратился к представителям саратовских властей.

Он считает, что те должны способствовать сохранению историко-культурного наследия.

- Это конкретное обязательство, которое должна брать на себя власть, и в этом направлении работать. А так получается, вы обсуждаете то, к чему отношения не имеете. Если исходить лишь по определению, что это находится на территории Саратовской области, то да. Ну а какой вклад ваш? Какая роль? Возьмите на себя решение тех вопросов, которые ждут этих шагов с вашей стороны, — заявил он.

Вячеслав Володин отметил, что уже выполнены проекты по 21 объекту. По пяти из них на следующий год будут выделены средства из федерального бюджета.

- Кроме того, по дому Александровского будем реализовывать благотворительный проект. Сейчас ищем денежные средства для того, чтобы заказать проект по дому Яхимовича, а также по Дому офицеров в Летке в Энгельсе. Кроме того, решение прорабатывается по 99 школе, — сказал Вячеслав Володин.

Он раскритиковал позицию властей по дому Яхимовича, которая привела фактически к потере здания.

- Его отдали в какие-то залоговые конструкции, и сейчас мы ждем одного — когда этот объект вернется в областную собственность, с тем чтобы потом решать в отношении него вопросы, связанные с финансированием проекта по реставрации, — отметил председатель Госдумы.

Также он остановился на проблемах Дома офицеров в Энгельсе, которые требуют решения. В частности, нет статуса памятника, необходимость ремонта дренажной системы

- Я надеюсь, что этого разговора будет достаточно. Со своей стороны, сделаю все для того, чтобы найти средства на полноценное проектирование, а затем буду искать на реконструкцию. Если есть желание помочь, есть желание вместе решать эту проблему, давайте. Но было бы правильно подготовить программу сохранения объектов историко-культурного наследия и привязать к конкретным временным срокам ее реализацию в городе Саратове, в городе Энгельсе, Балакове, Вольске, Балашове, — сказал Вячеслав Володин.

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