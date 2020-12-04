Трамвай сгорел на остановке «3-я Дачная»

В Ленинском районе 4 декабря сгорел трамвай. Фото очевидца

В Саратове утром 4 декабря сгорел трамвай №3.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось на остановке «3-я Дачная».

Вызов поступил в 06:00, уже через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Так как людей на тот момент в салоне не было, то обошлось без пострадавших.

В мэрии уточняют, что причиной могло стать замыкание проводки. Вагон старый, ему более 20 лет.

- Михаил Исаев поручил руководству СГЭТ провести служебную проверку в связи с участившимися случаями возгорания и оперативно доложить ему о результатах — сообщили в администрации.

Напомним, в Саратове в последнее время зарегистрированы случаи возгорания трамваев. 26 ноября горел вагон на улице Азина, а 14 ноября — на пересечении улиц Рахова и Советская.

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