Трамвай сгорел на остановке «3-я Дачная»

В Ленинском районе 4 декабря сгорел трамвай. Фото очевидца
В Саратове утром 4 декабря сгорел трамвай №3.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, ЧП случилось на остановке «3-я Дачная».
Вызов поступил в 06:00, уже через 20 минут открытое горение было ликвидировано. Так как людей на тот момент в салоне не было, то обошлось без пострадавших.
В мэрии уточняют, что причиной могло стать замыкание проводки. Вагон старый, ему более 20 лет.
- Михаил Исаев поручил руководству СГЭТ провести служебную проверку в связи с участившимися случаями возгорания и оперативно доложить ему о результатах — сообщили в администрации.
Напомним, в Саратове в последнее время зарегистрированы случаи возгорания трамваев. 26 ноября горел вагон на улице Азина, а 14 ноября — на пересечении улиц Рахова и Советская.
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