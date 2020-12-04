В Энгельсе 19-летний дебошир сломал нос полицейскому

Шумная компания не давала спать жильцам дома на улице Менделеева Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области под суд попал 19-летний парень, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, своей вины юноша не признает.

По версии следствия, в ночь на 22 августа молодой человек в компании друзей слишком шумно вели себя возле дома на улице Менделеева. Жильцам пришлось вызвать полицию, чтобы усмирить хулиганов. Прибыли два наряда.

Один из дебоширов начал вести себя нарочито вызывающе, а его приятели пытались встать на его защиту. Во время конфликта 19-летний парень ударил одного из полицейских кулаком в лицо, сломав нос.

Впоследствии юноша скрылся и был объявлен в розыск. Его удалось обнаружить сотрудникам энгельсской полиции.

Сейчас он находится под стражей, дело передано в суд.

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