Рабочий переломал кости при падении с крыши в Вольске

Рабочий упал с крыши четырехэтажного здания в Вольске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области рабочий получил травмы на стройке.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось во время ремонта кровли четырехэтажного дома на улице Звездная 30 октября.
26-местный житель не имел квалификации высотных работ и находился на крыше без страхового пояса. Около 14 часов он сорвался и упал на землю. В итоге мужчина был госпитализирован в переломом позвоночника, закрытым переломом костей таза, ушибами сердца и легкого, что является тяжелым вредом здоровью.
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело несчастного случая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.