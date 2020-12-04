Рабочий переломал кости при падении с крыши в Вольске

Рабочий упал с крыши четырехэтажного здания в Вольске Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области рабочий получил травмы на стройке.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось во время ремонта кровли четырехэтажного дома на улице Звездная 30 октября.

26-местный житель не имел квалификации высотных работ и находился на крыше без страхового пояса. Около 14 часов он сорвался и упал на землю. В итоге мужчина был госпитализирован в переломом позвоночника, закрытым переломом костей таза, ушибами сердца и легкого, что является тяжелым вредом здоровью.

Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело несчастного случая Фото: СУ СКР по Саратовской области

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