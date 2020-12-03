На саратовских производствах в 2020 году погибли 12 человек

В 2020 году в Саратовской области на производствах погибли 12 человек. Об этом сообщил зампред правительства региона Сергей Наумов.

Трое человек трудились в строительной сфере, по двое на обрабатывающих производствах и водоснабжении, по одному в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, обеспечении электроэнергией, государственном управлении.

Тяжелые травмы получили 25 человек.

Отмечается, что уровень производственного травматизма в регионе уменьшился на 10%.

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