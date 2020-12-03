В аварии под Саратовом скончались трое человек

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 3 декабря, около 17:50 на 325 км трассы, соединяющей Самару и Волгоград в Марксовском районе случилась авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, столкнулись Lada Granta и Chevrolet Cruze.

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Шоферы и пассажир из первого авто скончались, трое человек из иномарки госпитализированы.

Обстоятельства устанавливаются.

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