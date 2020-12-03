Синоптики обещают жителям Саратовской области холод и туман

Сегодняшнюю пятницу, 4 декабря, нельзя назвать благоприятной для прогулок в Саратовской области.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, столбик термометра опустится до -12-17 градусов, местами в Правобережье до -7.

На город опустится туман — видимость будет только 500-1000 м.

Вдобавок подует восточный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Преимущественно день пройдет без осадков, чего не скажешь о том же дне в 2019 году.

Тогда на улице было немногим теплее и шел затяжной снегопад.

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