Министр Абросимов: Бассейны и ФОКи в районах - это было не желание региона

ФОК в Татищево

Районы Саратовской области столкнулись с проблемой содержания дорогостоящих бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), стадионов и иных спортобъектов, построенных в последнее время. В Саратовской областной думе по этому поводу 3 декабря провели специальное совещание комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности.

В Саратовской области на содержание муниципальных спортсооружений за прошлый год потратили 854,6 млн рублей. При этом только 140 млн из них (16%) заработали за счет платных услуг сами спортобъекты. Все остальное платили местные бюджеты. Основная статья затрат – зарплата тренеров и персонала, содержание объектов составляет еще 17% от затрат, коммунальные услуги в среднем 11%. Об этом доложил депутатам на рабочем совещании региональный министр спорта Александр Абросимов.

Самые дорогие в обслуживании и содержании – бассейны – около 23 млн рублей в год, ФОКи тоже обходятся местным бюджетам в приличные суммы от 4,4 млн до 6,8 млн рублей.

- Это было не желание региона, а желание населения, - заметил Абросимов на вопрос депутатов, зачем строить объекты, которые потом не на что содержать.

Министерство, по словам Абросимова, поддерживает инициативу депутатов по передаче объектов спорта в областную собственность, так как в настоящее время в муниципальных образованиях они, как правило, финансируются по остаточному принципу.

- Однако, при этом потребуется значительное увеличение затрат на содержание из бюджета области, - подчеркнул министр.

Депутаты в свою очередь заявили, что им важнее сохранить доступность спорта для населения, а за чей счет – по-прежнему муниципалов или область возьмет дополнительную нагрузку на себя – вопрос требует изучения. Говорить об увеличении платных услуг депутаты не стали, потому что большая часть объектов построены в рамках благотворительных проектов, к тому же увеличение платы точно не сделает спорт в районах доступнее.