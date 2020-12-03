Два района Саратова остались без воды

Сегодня, 3 декабря, без воды остались Заводской и Октябрьский районы Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попал микрорайон, ограниченный проспектом Энтузиастов, улицами Верхоянской и Васильковской.

И еще один, в границах Новоузенской, Миротворцева, Клочкова, Литейного проезда, Вяземской и 2-го Детского проезда.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат работы.

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