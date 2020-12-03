В Саратовской области сотрудница салона связи тайком оформляла на клиентов кредиты

В Ртищево Саратовской области задержали сотрудницу одного из салонов сотовой связи.

- Следствие считает, что 29-летняя женщина при покупке телефона в кредит предлагала клиентам оформить кредитную карту. Все отказывались и тогда она тайно оформляла ее без спроса. Деньги, а это 150 тыс. рублей с четырех карт, она тратила на себя, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Все потерпевшие пошли в полицию, когда им стали приходить уведомления о задолженностях на картах, о существовании которых они даже не догадывались.

Правоохранители возбудили дело за мошенничество и выписали гражданке подписку о невыезде. Также ищут других жертв подозреваемой.

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