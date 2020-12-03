Саратовская область начала отгрузки сельхозпродукции в Индию, Швейцарию и Израиль

Наиболее крупные поставки подкарантинной продукции из Саратовской области приходятся на Азербайджан – 532,8 тыс. тонн (партии пшеницы, ячменя, сои и муки), Латвию – 185,8 тыс. тонн (кормовые смеси, шрот, лузга, лён), Иран – 67,6 тыс. тонн (кукуруза, нут, чечевица и ячмень), Казахстан – 57,7 тыс. тонн (пшеница, соя, подсолнечник, семена сельскохозяйственных культур и овощи), Турцию – 29,2 тыс. тонн (сафлор, шрот, лузга, чечевица, нут). об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В текущем году впервые отгружена партия нута (549,7 тонн) в Индию, партия проса (22 тонны) в Швейцарию и партия семян льна (38 тонн) в Израиль.

Всего за 11 месяцев 2020 года Управлением Россельхознадзора по Саратовской области при вывозе за рубеж проконтролировано 962,4 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.